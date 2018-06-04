Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские избиратели смогут голосовать на любом участке по месту пребывания. Закон, отменяющий открепительные удостоверения на выборах в Госдуму подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает возможность подачи гражданином заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Открепительное удостоверение получать не понадобится.

Избиратель сможет проголосовать по партийным спискам. Однако возможности проголосовать по одномандатным округам не будет.

Документ также предусматривает возможность использования видеонаблюдения на участках территориальных избирательных комиссий, наделяет Общественную палату России правом назначать наблюдателей.

Аналогичные правила проведения голосования были введены на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Сообщить в избирком о планах голосовать не по месту жительства можно будет за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего выборам.

2 июня была назначена дата выборов мэра Москвы – 9 сентября 2018 года. Принятое решение означает начало избирательной кампании.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников напомнил об изменениях избирательного законодательства столицы, принятых на предыдущих заседаниях московского парламента.

По его словам, изменения касаются возможности направления общественных наблюдателей от лица Общественной палаты Москвы в участковые избирательные комиссии. Также речь идет об организации участковых избирательных комиссий за пределами Москвы.