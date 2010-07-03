Возможности оформления страховых услуг через интернет планируют расширить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство планирует рассмотреть законопроект, расширяющий возможности приобретения страховых услуг, прежде всего через интернет.

"Возможности оформления страховых услуг через интернет будут расширены", – говорится в сообщении правительства России в Twitter.

Отмечается, что речь идет о создании полноценной правовой основы для деятельности страховых посредников в интернете для заключения договоров страхования в виде электронного документа.

Кроме того, в России 1 апреля начали действовать новые требования к продаже полисов страхования жизни, которые установил Центробанк.

Согласно новым правилам, страховые компании и банки обяжут информировать клиентов об основных рисках страхового продукта.