Полисы страхования жизни будут продавать по новым правилам

Центробанк установил новые требования к продаже полисов страхования жизни. Они вступают в силу с 1 апреля, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Согласно новым правилам, страховые компании и банки обяжут информировать клиентов об основных рисках страхового продукта. "Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов", – пояснил глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуний.
Например, продавцы полисов должны будут подробно рассказать клиентам о порядке расчета инвестиционного дохода, о том, в каких случаях нет гарантий его получения, и каков порядок возврата денег при расторжении договора. Клиентам также объяснят, какая часть денег идет на покрытие расходов страховой организации и на выплату комиссии банку-посреднику
Ранее сообщалось, что Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на среду, 27 марта. Европейская валюта упала в цене на 34,21 копейки, а американская – на 33,1 копейки.
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