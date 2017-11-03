Форма поиска по сайту

03 ноября 2017, 12:55

Политика

Возможную встречу Путина и Трампа прокомментировали в Кремле

Фото: AP/Evan Vucci

Возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможность такой встречи прорабатывается, так как значимость этого контакта российского и американского лидеров трудно переоценить.

"Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается", − цитирует ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля также пообещал, что, как только удастся прояснить и согласовать все детали, будет сделано официальное объявление о встрече.

По мнению Пескова, учитывая нынешнюю обстановку в мире, любой контакт президентов России и США имеет значение, которое "для всех международных дел трудно переоценить".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС.

Американский лидер назвал поездку во Вьетнам крайне важной сразу по нескольким причинам. Так, президент США надеется на помощь России в урегулировании ситуации с Сирией и КНДР. Другой важной темой встречи президентов, по словам Трампа, может стать Украина.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября. Президент США планирует посетить этот саммит в ходе политического турне, другими пунктами программы которого станут Япония, Южная Корея, Китай и Филиппины.

власть политика

