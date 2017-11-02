Популярное выражение Трампа стало словосочетанием года в Британии

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Выражение "fake news" (фейковые новости) признано словосочетанием года. Такого признания выражение удостоилось от одного из ведущих словарей английского языка Collins English Dictionary.

Словосочетанием периодически пользуется президент США Дональд Трамп. Благодаря этому частота его произнесения в мире увеличилась за 2016 год на 365 процентов, сообщает "Газета.ру".

По версии редакции словаря, "fake news" – это ложная, часто сенсационная информация, которая распространяется под видом новостных сообщений.

Выражение войдет в следующую печатную версию словаря.

Американский лидер периодически обрушивается с критикой на телеканалы, обвиняя их в предвзятости.