Путин заявил, что Россия достойно проходит испытания, связанные с пандемией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин заявил, что Россия в целом достойно справляется с испытаниями, вызванными пандемией COVID-19, в том числе их успешно проходит и система образования.

"Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно", – сказал президент на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020".

Ранее Путин сообщил о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России. Глава государства отметил, что в РФ показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами. Он также подчеркнул, что расслабляться в данной ситуации пока преждевременно, нужно действовать аккуратно, помогать гражданам и экономике.