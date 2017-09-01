СМИ узнали о планах сделать женщину главным соперником Путина на выборах

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Основным соперником Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году может стать женщина, сообщают "Ведомости". Над такой идеей задумались в Кремле, причем рассматривается на эту роль в том числе кандидатура журналистки Ксении Собчак.

По мнению одного из собеседников издания, Собчак была бы идеальным вариантом: "умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины".

Помимо нее, рассматривается еще около пяти кандидатур, три из них – из партии "Справедливая Россия": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

По данным издания, согласована также кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии.

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