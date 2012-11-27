Россия ужесточает визовый режим для экипажей самолетов из ЕС

С 1 декабря Москва ужесточит визовый режим для экипажей самолетов, которые летают в Россию из стран Евросоюза. Это ответ на аналогичные меры со стороны Евросоюза, который ввел визовый режим для членов экипажей российских самолетов с 1 ноября.

По словам посла по особым поручениям МИД Анвара Азимова, технические вопросы отмены визового режима между Россией и Евросоюзом решены. "Наши планы добиться отмены визового режима к 2014 году вполне реальны. Для этого все технические параметры готовы", ― указал Азимов.

Однако для полной отмены виз требуется политическое решение со стороны ЕС. Процесс отмены визового режима будет включен в повестку предстоящего саммита Россия ― ЕС, который пройдет 21 декабря в Брюсселе, передает РИА Новости.