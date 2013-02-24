Из трубы ветхого дома на дорогу выпадают кирпичи

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Читательница M24.ru сообщает, что в доме №8, корпус 1 по улице 8 Марта в Северном административном округе Москвы (САО) из трубы старого здания выпадают кирпичи.

"Летят кирпичи с трубы старой котельной дома. Реакции со стороны управляющей компании ГУП ДЕЗ Савеловский нет", - пишет Анна.

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