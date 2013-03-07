Форма поиска по сайту

07 марта 2013, 17:26

Общество

Более 5 тысяч ветеранов ВОВ пригласят на праздничные обеды и чаепития

В честь празднования Международного женского дня власти Москвы организуют для 5100 ветеранов Великой Отечественной войны благотворительные мероприятия. В праздничные и предпраздничные дни ветераны, инвалиды и малоимущие граждане приглашены на праздничные обеды и чаепития.

Мероприятия организует Департамент торговли и услуг столицы совместно с префектурами административных округов и управами районов.

В акции примут участие более 200 предприятий общественного питания. Все чаепития и обеды будут сопровождаться концертами и поздравлениями властей.

