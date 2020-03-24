Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо

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Умер один из авторов знаменитых комиксов "Приключения Астерикса" Альбер Удерзо. Ему было 92 года. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

"Карикатурист, чье имя фигурирует в сотнях миллионов копий приключений, проданных в мире с 1961 года, умер во вторник", – говорится в сообщении.

В издании отметили, что причиной смерти Альбера Удерзо стал сердечный приступ.

Альбер Удерзо родился в небольшом городе Германии в 1927 году 25 апреля. Карьеру художника он начал в Париже в 1945 году, где создал комиксы "Фламберже", а в 1947–1948 годы Удерзо нарисовал комиксы "Беллуа", "Айрис Бак" и "Принц Роллан".

Удерзо многим знаком и по комиксам "Приключения Астерикса", над которыми он работал с 1960 года. Его соавтором был Рене Сосинни, после его смерти в 1977 году Удерзо выпускал комиксы самостоятельно. В 1985 году он был удостоен ордена Почетного легиона.