Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с глубочайшей печалью информирует о кончине генерального директора Юкии Амано", – сказано в сообщении международной организации. В знак скорби МАГАТЭ приспустит флаг организации, добавили в пресс-службе.

В секретариате МАГАТЭ также отметили, что Амано планировал объявить о своем уходе с поста гендиректора агентства.

Юкия Амано возглавил МАГАТЭ десять лет назад – в 2009 году. Ранее он занимал в агентстве должности посла и постоянного представителя Японии. Кроме того, дипломат служил в ООН и японском министерстве иностранных дел. Он специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.