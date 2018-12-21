Актриса и драматург Алла Соколова умерла в Петербурге

Кадр из фильма "Случайный вальс", режиссер Светлана Проскурина

Драматург и актриса Алла Соколова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на худрука Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

Со слов сына артистки, жившей в Санкт-Петербурге, ее не стало 20 декабря в 06:00. В своем завещании Соколова выразила желание, чтобы ее кремировали и похоронили в Киеве.

Дебют Соколовой в качестве драматурга состоялся в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Ее пьесу "Фантазии Фарятьева" ставили в БДТ и "Современнике".

В 1990 году Соколова получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Случайный вальс", снятом Светланой Проскуриной.