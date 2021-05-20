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Культура

12:56

В Японии в возрасте 54 лет скончался автор манги "Берсерк"

утраты культура

Фото: comicvine.gamespot.com

Автор комикса-манга "Берсерк" Кэнтаро Миура скончался на 55 году жизни. Об этом сообщается на сайте издательства Hakuensha.

"С прискорбием сообщаем, что в возрасте 54 лет от разрыва аорты умер мангака Кэнтаро Миура", – говорится в материале.

В издательстве поблагодарили автора за многолетний труд, а читателей – за неизменную поддержку.

Манга "Берсерк" появилась в 1989 году, ее два раза экранизировали. В соответствии с данными опроса телеканала TV Asah, который был проведен в 2021 году, "Берсерк" входит в топ-100 наиболее популярных комиксов-манга за всю историю.

К настоящему времени было продано свыше 40 миллионов экземпляров комикса, повествующего о приключениях вооруженного гигантским мечом наемника Гатса в мире, который напоминает средневековую Европу.

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