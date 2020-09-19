Скончалась старейший член Верховного суда США Гинзбург

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Не стало старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что женщина скончалась в возрасте 87 лет. Она умерла в своем доме в Вашингтоне.

"Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла этим вечером в окружении своей семьи", – проинформировали в заявлении судебного органа.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы.

Гинзбург проработала на должности судьи Верховного суда более 27 лет. Она являлась второй по счету женщиной в США, сумевшей занять данный пост.