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Общество

00:50

Писатель и журналист Кабаков скончался в Москве

утраты общество культура

Фото: ITAR-TASS/Павел Смертин

Ушел из жизни российский писатель, журналист и сценарист Александр Кабаков. Ему было 76 лет.

О случившемся сообщил журналист Виктор Шендерович в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Умер Александр Кабаков", – написал Шендерович.

Александр Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. В разное время он работал журналистом в газетах "Гудок", "Московские новости", а также в издательском доме "Коммерсантъ".

Кабаков являлся автором многих произведений. Его книги издавались в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Китае, а также в скандинавских странах.

Кроме того, по произведениям Кабакова были сняты фильмы "Десять лет без права переписки" и "Невозвращенец".

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