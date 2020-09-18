Cкончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

Фото: Facebook/MayorKarinWilson
Не стало автора книги "Форрест Гамп" Уинстона Грума. Об этом заявила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.
Известно, что автор умер в возрасте 77 лет.
"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума", – написала мэр в своем Facebook.
Она подчеркнула, что город Фэрхоп потерял легендарного автора.
Уинстон Грум стал широко известен после экранизации его книги 1986 года "Форрест Гамп". Фильм 1994 года получил 6 премий "Оскар". Повествование в произведении ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает свою историю жизни.
В 1995 году Грум написал продолжение "Форрест Гампа". Книга получила название "Гамп и компания", однако все попытки ее экранизации так и не увенчались успехом.
Уинстон Грум также успел написать несколько книг в жанре нон-фикшн.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: