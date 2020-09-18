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Культура

06:43

Cкончался автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

утраты культура

Фото: Facebook/MayorKarinWilson

Не стало автора книги "Форрест Гамп" Уинстона Грума. Об этом заявила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.

Известно, что автор умер в возрасте 77 лет.

"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума", – написала мэр в своем Facebook.

Она подчеркнула, что город Фэрхоп потерял легендарного автора.

Уинстон Грум стал широко известен после экранизации его книги 1986 года "Форрест Гамп". Фильм 1994 года получил 6 премий "Оскар". Повествование в произведении ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает свою историю жизни.

В 1995 году Грум написал продолжение "Форрест Гампа". Книга получила название "Гамп и компания", однако все попытки ее экранизации так и не увенчались успехом.

Уинстон Грум также успел написать несколько книг в жанре нон-фикшн.

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