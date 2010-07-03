Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Умер гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг, сообщает "Вечерняя Москва". Его смерть подтвердила Международная автомобильная федерация.

Уайтинг ушел из жизни 14 марта в Мельбурне в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала эмболия легочной артерии.

Отмечается, что он всего три дня не дожил до Гран-при Австралии, которое откроет очередной сезон "Формулы-1".

Чарли Уайтинг родился 12 августа 1952 года в Великобритании. В автоспорт он пришел в качестве ассистента своего брата, который занимался подготовкой шоссейных и раллийных автомобилей. В 1988 году Уайтинг стал техническим делегатом FIA в "Формуле-1", в 1997 году – гоночным директором и делегатом по безопасности.