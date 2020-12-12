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Умер известный сексолог Лев Щеглов. Об этом рассказал городской депутат Борис Вишневский в своем официальном аккаунте в Facebook.

Сообщается, что Щеглов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция COVID-19.

"Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы", – написал Вишневский.

Лев Щеглов являлся сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории. Он активно занимался популяризацией сексуального просвещения. Кроме того, Щеглов принимал участие в телепередачах "Адамово яблоко", "Синие страницы", "Спросите у доктора Щеглова".

Щеглов также был ректором института психологии и сексологии в Санкт-Петербурге, заместителем председателя экспертной комиссии при правительстве города и академиком Национальной академии ювенологии.