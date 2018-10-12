Скончался командующий Восточным округом войск Росгвардии

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Командующий Восточным округом войск национальной гвардии Игорь Груднов скоропостижно скончался в Хабаровске.

Генерал-полковник ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Груднов начал работать в управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири в 1989 году. С 2016 года был командующим Восточным округом Росгвардии.

С октября 1999 года военный командовал группировкой "Север" в Чечне. За руководство операцией по освобождению Грозного 29 февраля 2000 года получил звание Героя России.