Умер главный редактор фотоагентства "Интерпресс"

В Санкт-Петербурге скончался главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев. Причина смерти – сердечный приступ. Это произошло 12 мая на "Газпром Арене" перед матчем с "Зенит" – ЦСКА.
"Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Александра Николаева", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы стадиона "Газпром Арена".
Александр Николаев родился 23 февраля 1954 года в Ленинграде в семье экономистов. В средствах массовой информации начал работать с 1980 года, придя в газету Балтийского морского пароходства "Моряк Балтики". В конце 1980-х годов он стал одним из организаторов независимой демократической газеты журналистов города "Час Пик". В 1997 году создал агентство "Интерпресс".
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