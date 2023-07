Автор хита Everlasting Love Роберт Найт скончался в США

Снимок с видео: YouTube/Music City Roots



В США умер американский певец Роберт Найт, известный хитом Everlasting Love, написанным им в 1967 году.

Как сообщает "Газета.ру", артист ушел из жизни 5 ноября, в последнее время он болел. Найту было 72 года.

Свою карьеру музыкант начинал в созданной вместе с его школьными друзьями группе, а позже он решил петь сольно.

Его песня Everlasting Love заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.

В 1970-х годах Роберт Найт исполнил такие популярные песни, как Blessed Are the Lonely, Isn’t It Lonely Together и Love on a Mountain Top. Оставив музыкальную карьеру, он занимался исследования в области химии.