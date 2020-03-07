Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол умер за два дня до дня рождения

Фото: кадр из фильма "Няньки" (1994), режиссер Джон Парагон

Умер американский актер Дэвид Пол. О его смерти сообщил брат-близнец Питер, передает "Газета.ру".

Отмечается, что Пол скончался накануне в возрасте 62 лет. Он ушел из жизни за два дня до своего дня рождения – 8 марта.

В настоящее время причина смерти актера остается неизвестной. По некоторым данным, Дэвид Пол скончался во сне.

Известно, что Пол играл в таких фильмах, как "Няньки", "Придорожный убийца", "Варвары", "Вашингтонское такси" и других.