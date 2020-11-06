Умер разведчик-нелегал Юрий Шевченко

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Умер выдающийся разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Полковник в отставке ушел из жизни ночью 6 ноября в возрасте 81 года. У него остановилось сердце.

Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки рассекретила в январе текущего года. Он добывал информацию, важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России. В мае 2017 года закрытым указом Владимира Путина Шевченко присвоили звание Героя России.

С 1969 года Шевченко регулярно выезжал в командировки за рубеж, решая там разведывательные задачи. Он работал с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности.