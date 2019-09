Автор песен Майкла Джексона и Бейонсе погиб в ДТП

Фото: соцсети

На 42-м году жизни погиб автор песен Майкла Джексона и Бейонсе Лашон Дэниелс. Об этом сообщила его супруга Эйприл на своей странице в Instagram.

"С глубочайшим сожалением сообщаем, что наш любимый муж, отец и друг Лашон Дэниелс стал жертвой автокатастрофы в Южной Каролине", – написала Эйприл у себя на страничке.

Лашон Дэниелс родился 28 декабря 1977 года в США. Его песни исполняли Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Бейонсе, Леди Гага, 50 Cent. Его композиции можно услышать в фильмах "Мальчикам это нравится", "Доктор Дулиттл 2", "Девушка без комплексов" и других.

В 2001 году за песню группы Destiny’s Child’s "Say My Name" музыкант получил премию Grammy. В 2014 году в этой же премии получил награду за песню Тэймара Брэкстона "Love and War".