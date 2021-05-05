Врач принца Филиппа назвал причиной его смерти преклонный возраст

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Причиной кончины супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа стал преклонный возраст. Об этом сообщил The Telegraph, ссылаясь на полученные документы о смерти.

По данным издания, лечащий врач королевской семьи указал в качестве причины смерти старость 99-летнего принца. Иных травм и заболеваний, способных повлечь кончину, указано не было. При этом ранее о причинах смерти не сообщалось.

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский, принц Филипп скончался 9 апреля. Об этом в Twitter сообщила его семья. В этом году он перенес операцию на сердце, пробыв в больнице около месяца.

