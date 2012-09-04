В Москве простились с Игорем Квашой

Прощание с народным артистом РСФСР Игорем Квашой прошло на сцене театра "Современник". Похороны артиста состолись на Троекуровском кладбище, сообщает "Интерфакс".

Народный артистом РСФСР скончался от остановки сердца 30 августа на 80-м году жизни. Он попал в больницу из-за обострения болезни легких. Врачи обнаружили хронический гнойный бронхит и воспаление легких.

Игорь Кваша – знаменитый советский и российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий. Родился 4 февраля 1933 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ. В начале карьеры играл в МХАТ имени М.Горького, в 1957 году перешел в театр "Современник", где прослужил всю жизнь. Он снялся в более пятидесяти фильмах, среди которых - "Тот самый Мюнхгаузен", "Сердца трех", "Мастер и Маргарита" и "Человек с бульвара Капуцинов".

Многим телезрителям актер знаком по передаче "Жди меня" на Первом канале, которую он вел с момента создания. Позже пару ему составила актриса Мария Шукшина.