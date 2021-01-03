Прощание с народным артистом РФ Кореневым пройдет 5 января

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Кореневым состоится 5 января в электротеатре Станиславский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище", – сообщили в театре.

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался 2 января на 81-м году жизни от коронавируса.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Актер сыграл главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия" (1962), когда учился на последнем курсе ГИТИСа. Картина принесла ему всесоюзную известность.

После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Всего Коренев исполнил около тридцати ролей в кино.

