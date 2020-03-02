Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Бывший заместитель главы министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла прямо возле его дома. Военоначальника сбил автомобиль. 3 апреля ему должно было исполниться 85 лет.

На прошлой неделе Шуравлев присутствовал на похоронах последнего маршала СССР Дмитрия Язова.

Владимир Шуралев родился в 1935 году в городе Коврове, в 1955-м его призвали в армию, затем он служил в группе советских войск в Германии. Он окончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба.

Пост замминистра обороны Советского Союза Шуравлев занимал с 1990 по 1991 год. В последние годы он был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны.