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Общество

13:32

Маршала Язова похоронят 27 февраля на военном кладбище в Мытищах

утраты общество

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Маршала СССР Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

"Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области", – говорится в сообщении.

Прощание с Язовым пройдет в тот же день в 10:00 в траурном зале мемориального кладбища.

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался утром 25 февраля. По данным Минобороны РФ, ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 95 лет.

Язов был последним из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Получил он его в 1990 году. Также Язов был последним министром обороны СССР. Такую должность он занимал с 1987 по 1991 год.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды в 1945 году.

Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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