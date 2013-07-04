Задержан мошенник, вымогавший деньги по телефону

Правоохранители задержали 26-летнего ранее судимого мошенника, обманом вымогавшего деньги у москвичей. Мужчина предлагал за вознаграждение освободить от уголовной ответственности родственников граждан, с которыми вступал в телефонные переговоры. Своим жертвам вымогатель сообщал, что их родные нарушили букву закона, спровоцировав ДТП.

Общая сумма нанесенного злоумышленником ущерба составила 615 тысяч рублей. Установлена причастность афериста к 4 фактам преступной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские просят граждан, пострадавших от действий задержанного, сообщить об этом по телефонам 8 (499) 160-94-81 или 02.