28 февраля 2013, 15:36

Безопасность

МЧС провело тренировку по возможному подтоплению Новой Москвы

В четверг ГУ МЧС России по Москве провело учения, на которых отрабатывались действия при возможном подтоплении новых территорий города. В зону учений попали 15 садовых участков в деревне "Красная Пахра" и два жилых дома песелка "Фабрика "1 Мая"

В тренировке приняли участие пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГУП "Мосводоканал", службы комплекса городского хозяйства. В общей сложности было задействовано 79 человек и 29 единиц техники.

