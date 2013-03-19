Снежные сугробы в районе Свиблово достигают двухметровой высоты

Читатель M24.ru Дмитрий сообщает о некачественной уборке снега городскими коммунальными службами в СВАО.

"Во дворе нашего дома по адресу г.Москва, ул. Амундсена д.1 корп.1 неудовлетворительно работают коммунальные службы. Сугробы более 2 метров высотой, детская площадка не расчищена вообще, скамейки утонули под толстым слоем снега, выезд из двора практически непреодолим для автомобилей, на выходе из подъезда гололед", - уточняет читатель.

