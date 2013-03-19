Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта 2013, 20:18

Город

Снежные сугробы в районе Свиблово достигают двухметровой высоты

Читатель M24.ru Дмитрий сообщает о некачественной уборке снега городскими коммунальными службами в СВАО.

"Во дворе нашего дома по адресу г.Москва, ул. Амундсена д.1 корп.1 неудовлетворительно работают коммунальные службы. Сугробы более 2 метров высотой, детская площадка не расчищена вообще, скамейки утонули под толстым слоем снега, выезд из двора практически непреодолим для автомобилей, на выходе из подъезда гололед", - уточняет читатель.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.

уборка снега гололед коммунальные службы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика