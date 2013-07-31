31 июля 2013, 16:45МО
Обвиняемый в убийстве байкера получил год колонии-поселения
Суд в Подмосковье приговорил обвиняемого в убийстве байкера в Сергиевом Посаде к году колонии-поселения. Бахтияр Алиев признан виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 30 июля 2012 года на Пограничной улице Сергиева Посада злоумышленник повздорил с мотоциклистом. В ходе ссоры завязалась драка, байкер получил удар в область подбородка, упал и ударился головой об асфальт.
Через несколько дней потерпевший скончался, не приходя в сознание. По уточнению СКР, конфликт возник в ходе "внезапно возникших личных неприязненных отношений".
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