Китай не откроется для туристов этой зимой

Фото: depositphotos/denisismagilov

В этом зимнем сезоне туристы из России не смогут улететь в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство культуры и туризма Китая представило распоряжение, в котором сообщается об усилении мер профилактики и борьбы с эпидемиями. В документе присутствует и намерение не возобновлять работу туристических компаний по организации въездных и выездных туров.

Министерство рекомендовало сосредоточить внимание на совершенствовании санстрандартов в туристических локациях. Данное решение объяснено тем, что в мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

Ранее эксперты выяснили, туристы из каких городов летом чаще всего приезжали в Москву. Чаще всего столицу посещали гости из Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани и Нижнего Новгорода.