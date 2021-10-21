Число броней туров по России упало на треть на фоне антиковидных ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число бронирований туров по России снизилось на 30% после того, как власти регионов объявили о введении новых антиковидных ограничений на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
"Наши коллеги из Казани, Ассоциация отелей, сообщили, что в Казани на период ноябрьских школьных каникул и праздников количество аннуляций составило 40%", – отметил он.
Горин также предположил, что новых бронирований, вероятно, уже не будет, а по текущим решения будут приниматься в индивидуальном порядке. Наиболее сложная ситуация в этом плане, по его словам, ожидается в Москве.
Сервис "Туту.ру" подтвердил рост числа возвратов билетов. Тем не менее в компании отметили, что их доля не превышает 5% от объема продаж.
В Anex Tour и TUI выразили уверенность, что новые ограничения не сильно скажутся на спросе, поскольку россияне к ним привыкли, кроме того, многие туристы уже имеют сертификаты вакцинированного или переболевшего.
Ранее в АТОР подсчитали, во сколько россиянам обойдется отдых в длинные ноябрьские выходные. Десятидневные туры на двоих с вылетом в период 29 октября – 4 ноября в Сочи можно купить за 25 тысяч рублей. Поездка в Турцию обойдется чуть дороже – в 38 тысяч рублей, а отдых в Египте – от 70 тысяч рублей.
Россиянам рассказали, где провести ноябрьские выходные в условиях ограничений
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