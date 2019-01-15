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18:51

Клиентам "Жемчужной реки" компенсируют менее 6% от стоимости тура

туризм

18:51

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Компенсация клиентам деятельность туроператора "Жемчужная река" составит менее 6% от стоимости тура. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным на конец дня 13 января, в страховую компанию "Орбита" поступило четыре тысячи 166 заявлений на выплату возмещения от клиентов "Жемчужной реки". Общая сумма запрашиваемых выплат превышает 355 миллионов рублей.

В России "Жемчужная река" работала через юрлица ООО "Геркулес Трэвел" и ООО "Тревел Дизайнерс". Обе компании были застрахованы в "Орбите" на 10 миллионов рублей каждая.

"При условии, что страховая сумма составляет 20 миллионов рублей, туристы получат в качестве компенсации только 5,6% от стоимости тура", – сказано в сообщении.

Получается, если тур стоил 30 тысяч рублей, путешественник сможет компенсировать лишь 1,68 тысячи рублей. Выплаты страхового возмещения с применением коэффициента пропорции начались с 14 января.

Отмечается, что расходы на прекращение деятельности "Жемчужной реки" понесли и туроператоры. Одна только эвакуация туристов, находившихся в Хайнане, обошлась в 68 миллионов рублей.

"За счет резервного фонда и силами авиакомпаний и туроператоров, по последним данным, было вывезено с Хайнаня две тысячи 645 туристов", – уточнили в АТОР.

9 декабря авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань из-за долгов туроператора. По результатам проведенного по инициативе Ростуризма на следующий день совещания авиаперевозчик согласился выполнить все вывозные рейсы, чтобы затем решать разногласия с "Жемчужной рекой" в суде.

Вскоре Ростуризм исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Находившихся в этот момент на Хайнане путешественников отправили на родину за счет средств фонда "Турпомощи".

туризм

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