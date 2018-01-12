Ростуризм разрешил туристам ехать на курорты Египта через Каир

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В Ростуризме опровергли информацию о запрете на продажу туристических путевок в Египет, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве уточнили, что, в соответствии с указом президента, туроператоры могут продавать туры в Египет только с регулярными авиарейсами в Каир. Таким образом, добраться до курортов можно через столицу Египта.

Ранее в СМИ сообщалось, что туроператорам запретили продажу путевок на египетские курорты, в том числе с авиаперелетом или автобусным трансфером из Каира.

4 января Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушных перевозок в Каир. Запуск чартерных рейсов Россия и Египет власти собираются обсудить в апреле.

Авиасообщение с Египтом прервали более двух лет назад, когда в результате взрыва российского лайнера над Синаем погибли 224 человека.