Ведущая Москвы 24 станет участницей YouTube-проекта о путешествиях в автодоме

Фото: пресс-служба телеканала Москва 24

Телеведущая канала Москва 24 Таня Сальникова вместе со своим бойфрендом ведущим Максимом Мовчаном станут участниками YouTube-проекта о путешествиях "Таня Мотаня". Они будут путешествовать по Москве в автодоме и докажут, что отправиться в кругосветку можно даже в условиях закрытия границ.

Отпуск в автодоме – настоящее приключение и необычная возможность лучше узнать друг друга. Таня и Максим свободны в выборе маршрутов и мест, которые хочется посетить; они не зависят от расписания общественного транспорта и графика работы экскурсовода. Парк Горького, дизайн-квартал "Флакон", пляжи Строгина, "Аптекарский огород". Влюбленных героев ждут романтические свидания на крышах, встреча рассвета, зарядка в парке, легенды, предания и исторические факты о городе.

Смотрите новые городские приключения на YouTube-канале, следуйте за Таней Мотаней и открывайте Москву заново!