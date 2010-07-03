"Библио-Глобус" расторг сделку с Thomas Cook

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Туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку с британской компанией Thomas Cook Group plc. Об этом сказано в сообщении на сайте российского туроператора.

"Библио-Глобус" сообщил о расторжении договора купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group plc. Решение принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc.", – заявил туроператор.

Теперь предыдущим владельцам переходит весь бизнес "Библио-Глобуса" – основной и оборотный капиталы, торговая марка, репутация, авторские права, клиентская база, лицензии.

Банкротство Thomas Cook не отразится на клиентах его дочерних российских структур "Интуриста" и "Библио-Глобуса", заявили ранее в Российском союзе туристической индустрии. "Это самостоятельные юридические лица, у них самостоятельный бизнес. Они напрямую сами работали с курортами и авиакомпаниями, не через Thomas Cook. И у них даже принимающие компании другие", – заявила ранее пресс-секретарь союза Ирина Тюрина.

В марте этого года Thomas Cook Group plc. объявила о покупке туроператора "Библио-Глобус". Однако 23 сентября компания объявила о ликвидации из-за своей финансовой несостоятельности.

Thomas Cook Group plc. была основана в 1841 году.

