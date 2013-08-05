Форма поиска по сайту

05 августа 2013, 19:50

Транспорт

Движение троллейбусов на площади Яузских ворот восстановлено

Движение троллейбусов на площади Яузских ворот и на проспекте Мира восстановлено.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, движение троллейбусов номер 14, 16, 63 и 76, курсирующих в районе площади Яузских ворот и дома 185 по проспекту Мира, возобновлено.

Сбой в движении произошел из-за повреждения контактной сети. "По маршруту № 14 следовал дополнительный автобус, маршрут № 76 полностью дублируется двумя автобусными маршрутами", - говорится в сообщении департамента транспорта.

троллейбусы сбой в движении

