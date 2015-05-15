15 мая 2015, 17:53ЧП
МЧС эвакуирует из Финляндии получившего травму ребенка
С подмосковного аэродрома Раменское в Финляндию вылетел спецборт МЧС для эвакуации 12-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах.
Мальчика доставят в московский Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенка будут сопровождать медики и психолги.
Сейчас мальчик находится в городе Оулу на северо-западе Финляндии, передает телеканал "Москва 24".
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!