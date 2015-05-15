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15 мая 2015, 17:53

ЧП

МЧС эвакуирует из Финляндии получившего травму ребенка

Борт МЧС вылетел в Финляндию для эвакуации ребенка

С подмосковного аэродрома Раменское в Финляндию вылетел спецборт МЧС для эвакуации 12-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах.

Мальчика доставят в московский Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенка будут сопровождать медики и психолги.

Сейчас мальчик находится в городе Оулу на северо-западе Финляндии, передает телеканал "Москва 24".

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