МЧС эвакуирует из Финляндии получившего травму ребенка

Борт МЧС вылетел в Финляндию для эвакуации ребенка

С подмосковного аэродрома Раменское в Финляндию вылетел спецборт МЧС для эвакуации 12-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах.

Мальчика доставят в московский Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенка будут сопровождать медики и психолги.

Сейчас мальчик находится в городе Оулу на северо-западе Финляндии, передает телеканал "Москва 24".