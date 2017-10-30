Медведев внес изменения в правила проезда автомобилей при круговом движении

Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Вдовин
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления об изменениях в правилах дорожного движения. В частности, нововведения коснулись проезда при круговом движении.
Теперь приоритет проезда получают те водители, которые двигаются по самому кругу. Въезжающие на круг должны будут уступить дорогу.
"Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность", – подчеркнул Медведев, передает ТАСС.
Кроме того, на дорогах страны вводится новая диагональная разметка "вафельница" на перекрестках. У регионов появится право наносить специальную разметку, чтобы автомобилисты смогли легко ориентироваться на сложных дорожных участках.
По мнению главы кабмина, это изменение наведет порядок на перекрестках, где возникают заторы из-за недостаточной культуры вождения.
Как пояснил первый вице-премьер Игорь Шувалов, такая разметка даст сигнал водителю о том, что на этом участке дороги часто образуются пробки, поэтому автомобилист обязан завершить маневр, не создавая препятствий остальным.
Ранее изменения были введены в административный регламент ГИБДД. Новые правила, регулирующие работу сотрудников Госавтоинспекции вступили в силу 20 октября.
Отныне сотрудники ГИБДД могут останавливать автомобили для проверки в любом месте. Еще одно из важных нововведений регламента – отмена справок о ДТП, на получение которых требовалось длительное время.
Помимо этого, по новому регламенту сотрудники полиции смогут останавливать машины, находясь в засаде, правда, лишь в особых случаях.
Подробнее о том, каким образом эти перемены затронут участников дорожного движения, читайте в нашем материале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: