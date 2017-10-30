Медведев внес изменения в правила проезда автомобилей при круговом движении

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления об изменениях в правилах дорожного движения. В частности, нововведения коснулись проезда при круговом движении.

Теперь приоритет проезда получают те водители, которые двигаются по самому кругу. Въезжающие на круг должны будут уступить дорогу.

"Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность", – подчеркнул Медведев, передает ТАСС.

Кроме того, на дорогах страны вводится новая диагональная разметка "вафельница" на перекрестках. У регионов появится право наносить специальную разметку, чтобы автомобилисты смогли легко ориентироваться на сложных дорожных участках.

По мнению главы кабмина, это изменение наведет порядок на перекрестках, где возникают заторы из-за недостаточной культуры вождения.

Как пояснил первый вице-премьер Игорь Шувалов, такая разметка даст сигнал водителю о том, что на этом участке дороги часто образуются пробки, поэтому автомобилист обязан завершить маневр, не создавая препятствий остальным.

Ранее изменения были введены в административный регламент ГИБДД. Новые правила, регулирующие работу сотрудников Госавтоинспекции вступили в силу 20 октября.

Отныне сотрудники ГИБДД могут останавливать автомобили для проверки в любом месте. Еще одно из важных нововведений регламента – отмена справок о ДТП, на получение которых требовалось длительное время.

Помимо этого, по новому регламенту сотрудники полиции смогут останавливать машины, находясь в засаде, правда, лишь в особых случаях.

Подробнее о том, каким образом эти перемены затронут участников дорожного движения, читайте в нашем материале.