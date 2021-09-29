Инфостойка для пассажиров начала работать на автовокзале "Центральный"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Стойку информации для пассажиров разместили на автовокзале "Центральный". Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, ведомство рассматривает пассажиров как клиентов и стремится делать их опыт поездок наиболее комфортным.

"В Москве сегодня работают новые автовокзалы, где есть залы ожидания, комнаты матери и ребенка, кафе и инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Теперь на них мы запускаем стойки информации, где сотрудники проконсультируют по всем вопросам, связанным с работой городского транспорта", – заявил специалист.

В Дептрансе добавили, что информационная стойка будет работать с 08:00 до 20:00. Проект является пилотным, но может быть расширен на другие автовокзалы Москвы.

Ранее стало известно, что на Ленинградском вокзале в бизнес-зале Москвы теперь можно благодаря особой технологии бесконтактной оплаты расплатиться за услуги с помощью биометрии.