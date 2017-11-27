Около 1,4 млн человек воспользовались автобусом до аэропорта Внуково

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Экспресс-маршрутом автобуса № 911 "Метро “Саларьево”" — "Аэропорт Внуково" за год воспользовались почти 1,4 миллиона пассажиров. Маршрут был запущен в ноябре 2016 года. Автобус курсирует по выделенным полосам с минимальным количеством остановок, что позволяет сократить время в пути до аэропорта, передает портал мэра и правительства Москвы.
Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в день автобусы № 911 перевозят около 4,6 тысячи пассажиров. Также на маршруте работает транспорт большой вместимости, позволяющий с удобством провозить багаж.
"Экспресс-автобусы соблюдают расписание и не задерживаются, поскольку большую часть пути следуют по выделенным полосам", – подчеркнул Ликсутов.
Ранее стало известно, что автобусы "Магистраль" перевезли 2 миллиона пассажиров за месяц. Экспресс-маршруты проходят по выделенным полосам на площадях Тверская Застава, Боровицкой и Лубянской; улицах Большая Лубянка, Пречистенке и Сретенке.
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