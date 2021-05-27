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В Сети выставили на продажу автомобиль, разбитый в ДТП с Ефремовым

Авто с историей: в Сети выставили на продажу разбитый в ДТП с Ефремовым фургон
транспорт происшествия

Фото: avito.ru

Автомобиль, предположительно участвовавший в аварии с актером Михаилом Ефремовым, выставили на продажу на Avito.

В объявлении говорится, что Lada ВИС-2349 продается за 180 тысяч рублей. На фотографиях, приложенных продавцом, запечатлен фургон, напоминающий тот самый, в который в 2020 году на своем Jeep Grand Cherokee врезался Ефремов.

В объявлении также указано, что машина побывала в ДТП. Кроме того, продавец гарантирует "юридическую чистоту".

Запчасти с авто отдельно не продаются. Цены по телефону не обсуждаются. Левый передний удар; крыша; возможны скрытые повреждения.
из объявления

Москва 24 попыталась связаться с продавцом машины, однако на момент выхода материала получить у него комментарий не удалось.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре столицы. Тогда артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина "Деликатеска" Сергей Захаров. В результате происшествия он погиб в больнице от полученных травм.

В сентябре прошлого года Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Изначально его приговорили к 8 годам лишения свободы, однако позже срок сократили до 7,5 года. Сейчас актер отбывает срок в исправительной колонии в Белгородской области.

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