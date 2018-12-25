Почти 80 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Снегопад в Москве повлиял на работу столичных аэропортов. Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", около 80 самолетов не смогли вылететь в свое время.
Аэропорт Шереметьево задержал 32 рейса. Во Внукове ожидают вылета 16 бортов и еще один рейс отменен. В Домодедове задержано 14 и отменено 12 рейсов.
Ранее синоптики центра погоды "Фобос" заявили о том, что снег в Москве будет идти до конца года. При этом температура в столице будет укладываться в рамки климатическом нормы.
Отмечалось, что в начале недели москвичей ждет снежная и умеренно морозная погода. Циклон с юга продолжит забрасывать в столичный регион массивы снеговых туч, благодаря чему ко вторнику сугробы в Москве вырастут до 30 см.
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