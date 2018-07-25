В Москве начнут работу еще 160 спасателей-мотоциклистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спасателей-мотоциклистов, приезжающих на место происшествия до основных экстренных служб, станет больше к маю 2019 года. Мотогруппа пополнится еще 160 такими сотрудниками, которые будут ездить на 22 мотоциклах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это одновременно и спасатели, и пожарные, и медики. Чтобы отправиться на вызов, им нужна лишь минута. Для передвижения у них есть мотоциклы класса турэндуро, благодаря которым можно легко маневрировать в плотном потоке машин и не стоять в заторах. Кроме того, мотогруппы участвуют в мониторинге пожароопасных участков и поиске заблудившихся в лесу людей.

Замначальника Пожарно-спасательного центра города Виктор Копылов уточнил, что сейчас в столице работает две мотогруппы, в каждой из которых по два человека и мотоцикла. Одна находится в ТиНАО, вторая – в центре города, в "Москва-Сити".