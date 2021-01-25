Пассажиропоток на станции "Новые Черемушки" вырос почти вдвое

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Пассажиропоток на станции метро "Новые Черемушки" вырос почти вдвое из-за закрытия станций участка Калужско-Рижской линии. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"С момента открытия и до 08:15 утра ей (станцией "Новые Черемушки". – Прим. ред.) воспользовались 8,4 тысячи пассажиров – в 1,8 раза больше, чем в прошлый понедельник. Мы в режиме реального времени следим за ситуацией на станциях на месте и из Единого диспетчерского центра, поэтому для предотвращения скопления пассажиров открыли турникеты", – говорится в сообщении.
В департаменте подчеркнули, что рядом с закрытыми станциями дежурят компенсационные автобусы, которые к настоящему времени перевезли уже около 14 тысяч человек. Там же дежурят инспекторы ЦОМП, которые помогают составить альтернативный маршрут.
С 23 января по 7 февраля для пассажиров закрылся участок "Беляево" – "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. В течение этого времени поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг. Москвичам рекомендуют выбирать для поездок соседние линии метро.
В связи с этим движение транспорта ограничили до 9 февраля в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. При этом для проезда общественного транспорта организованы выделенные полосы протяженностью порядка девяти километров.
На оранжевой линии столичного метро ожидается наплыв пассажиров
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