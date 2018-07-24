В столичном метро появятся проездные с амурским тигром

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полосатый хищник украсит проездные метрополитена, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новый дизайн "Тройки" должен напомнить о проблеме исчезновения амурских тигров. Этот хищник занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.
На лицевой стороне карты изображен затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной – характерные для животного черно-оранжевые полосы.
"Тройка" с изображением амурской кошки поступит в кассы метрополитена с 29 июля. Ее выпуск приурочен к Международному дню тигра, который учрежден в 2010 году и с тех пор отмечается 29 июля.
По информации метрополитена, тираж полосатой "Тройки" ограничен, всего три тысячи экземпляров.
Для владельцев "Тройки" в июне была запущена программа лояльности. Пассажирам нужно зарегистрироваться в программе и использовать билет "Кошелек". С помощью карты можно теперь копить бонусы и получать скидки.
Программа лояльности для владельцев карты "Тройка"
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